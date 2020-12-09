Напомним, поединок Лиги чемпионов ПСЖ – Истанбул Башакшехир был прерван. Команды провели на поле чуть больше 10-ти минут, после чего гости отказались продолжать игру. Четвертый арбитр Себастьян Колтеску назвал Пьера Вебо (ассистента главного тренера) "этим черным парнем", указывая, кому именно нужно показать красную карточку. Это вызвало возмущение турецкой команды, которая в итоге ушла с поля. Своих оппонентов поддержали и игроки ПСЖ. Игра так и не была возобновлена – поединок будет доигран сегодня, однако на матче будет работать уже другая судейская бригада. УЕФА отстранил Овидиу Хацегана и его ассистентов.

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Как оказалось, на развитие событий повлияло и первое лицо Турции. Президент страны Реджеп Эрдоган дал указание команде отказаться от продолжения поединка. В этом игрокам ПСЖ признался один из футболистов Истанбул Башакшехира. "Эрдоган приказал нам не возвращаться на поле", – цитирует слова игрока итальянский журналист Алессандро Альчато в Twitter.

Un giocatore del Basaksehir è andato dai calciatori del Psg e ha detto: Erdogan ci ha ordinato di non rientrare in campo. La partita, dopo la sospensione per la frase razzista del quarto uomo, non è ripresa per quello. Riprende oggi alle 18.55. #UCL #PSGIBFK — Alessandro Alciato (@AAlciato) December 9, 2020

Сам Эрдоган выразил свое возмущение еще и с помощью соцсетей. "Я решительно осуждаю расистские замечания касательно Пьера Вебо, одного из представителей Истанбул Башакшехира. Верю, что УЕФА сделает необходимые шаги. Мы, безусловно, против расизма и дискриминации в спорте и во всех сферах жизни", – написал турецкий президент в Twitter. Впрочем, этим сообщением Эрдоган не ограничился, наехав еще и на Францию, на территории которой проходил матч.

"Франция стала тем местом, где сосредоточена расистская риторика. Мы надеемся, что матч сегодня вечером закончится спокойно, и мы продолжим свой путь. Инцидент, произошедший на 14-й минуте матча ПСЖ – Истанбул Башакшехир, является новой вехой расистского подхода Франции. Этот подход является недопустимым", – передает слова президента Fanatik.

Заметим, что виновник инцидента – румын Себастьян Колтеску – начал свою карьеру в 1996-м. Его карьера является довольно неоднозначной. В 2007-м он на один год был понижен во второй дивизион Румынии. Этот факт, а также проблемы личного характера привели к попыткам самоубийства, утверждает журналист Эммануэль Рошу, который назвал арбитра психологически неустойчивым человеком. В свое время Колтеску уже становился фигурантом скандалов в Румынии – в частности, в одном из матчей местного чемпионата показал 7 красных и 13 желтых карточек.

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