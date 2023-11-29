"Рефери дал двум нашим игрокам по желтой карточке за то, что они якобы ударили соперника локтем. Но не их капитану Степаненко за ошибку, которую я совершал 25 раз в своей карьере игрока и получил 25 карточек. А в случае с Янссеном считаю, что там пенальти, да… Они также играли рукой в штрафной во время углового.

Шахтер – Антверпен – 1:0 – видео гола и обзор матча Лиги чемпионов

Кто работал на ВАР? Мне любопытно, что они видят. Не хочу уделять этому вопросу большое внимание, но мы обсуждаем человека. Кто стоит за этим экраном? Достаточно ли они компетентны? Понимают ли они футбол? Мы проиграли не из-за них, но иногда у меня возникает такой вопрос. Что мы еще должны сделать? Отменить ВАР?", – сказал Марк ван Боммель в комментарии Gazet van Antwerpen.

Напомним, Шахтер минимально одолел Антверпен в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Единственный гол во встрече забил Николай Матвиенко. "Горняки" набрали 9 турнирных пунктов. Чтобы квалифицироваться в плей-офф Лиги чемпионов, подопечным Пушича в последнем туре необходимо побеждать Порту.

Шахтер обыграл Антверпен и гарантировал евровесну с надеждами на плей-офф ЛЧ – ранний гол, два почти шедевра и супер-Ризнык.