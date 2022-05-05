Далеко не всі вболівальники Реала залишалися з командою до кінця у домашньому півфіналі ЛЧ проти Манчестер Сіті (3:1).

Окремі фанати покидали трибуни Бернабеу до фінального свистка, не вірячи, що їхня улюблена команда заб'є два голи і врятується.

Реал Мадрид – Манчестер Сіті – 3:1 – відео голів та огляд матчу

Один з таких персонажів зізнався у коментарі Marca, що пішов близько 80-ї хвилини. Вже за межами стадіону він дізнався про камбек і перехід гри у додатковий час. Невдаха миттю хотів повернутися на трибуни, однак правила Реала забороняють це робити, якщо ти покинув стадіон упродовж матчу. Горе-фанату довелося додивлятися поєдинок з телефону, сидячи на тротуарі.

Тепер вболівальникам Реала точно слід запастись терпінням і вірою, адже 28 травня "вершкові" зіграють проти Ліверпуля у фіналі на паризькому Парк де Пренс.

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