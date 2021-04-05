"Несколько недель не мог выбросить это из головы. Было больно. Это был последний матч сезона, и мы хотели пройти дальше. Мы поздравили Лион и сами себе признались, что сыграли не лучшим образом и не заслужили выход в следующий раунд. Было больно, но что нам оставалось? Только проснуться спустя некоторое время и готовиться к новому сезону. Мы здесь, чтобы попробовать еще раз.

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Все в нашем клубе, как и в других, хотят пройти как можно дальше. Хотеть – одно дело. Надо еще показать это на поле и победить соперника, как мы много раз делали во всех турнирах. Хочу быть с вами честным. Я готовился к этому матчу точно так же, как предыдущему, и как к матчу до него, и как ко всем матчам за последние четыре месяца", – цитирует Гвардиолу пресс-служба УЕФА.

Напомним, в прошлом году Манчестер Сити и Лион определяли полуфиналиста Лиги чемпионов в одном матче. В так называемом "пузыре" в Лиссабоне французы обыграли "горожан" со счетом 3:1, но в финал не пробились, в шаге от решающего матча уступив Баварии.

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