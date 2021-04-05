"Кілька тижнів не міг викинути це з голови. Було боляче. Це був останній матч сезону, і ми хотіли пройти далі. Ми привітали Ліон і самі собі зізналися, що зіграли не найкращим чином і не заслужили вихід у наступний раунд. Було боляче, але що нам залишалося? Тільки прокинутися через якийсь час і готуватися до нового сезону. Ми тут, щоб спробувати ще раз.

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Всі в нашому клубі, як і в інших, хочуть пройти якомога далі. Хотіти – одна справа. Треба ще показати це на полі і перемогти суперника, як ми багато разів робили у всіх турнірах. Хочу бути з вами чесним. Я готувався до цього матчу точно так само, як до попереднього, і як до матчу до нього, і як до всіх матчів за останні чотири місяці", – цитує Гвардіолу прес-служба УЄФА.

Нагадаємо, торік Манчестер Сіті та Ліон визначали півфіналіста Ліги чемпіонів в одному матчі. У так званій "бульбашці" в Лісабоні французи обіграли "містян" з рахунком 3:1, але у фінал не пробилися, за крок до вирішального матчу поступившись Баварії.

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