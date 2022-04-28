"Не можна розслаблятись навіть на хвилину, особливо проти Реала. Можна контролювати гру, але раптом у них з’явиться момент і вони заб’ють. У них якісні гравці у кожній лінії, тому ми повинні бути готові. Сіті пропустив три голи, треба проаналізувати, що ми зробили не так, можливо, треба щось змінити.

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Я не знаю, але тренер скаже нам, що потрібно зробити. Ми повинні бути задоволені цим результатом, тому що це все ж перевага, але ще не все зроблено. На попередньому етапі вони грали проти Челсі, і до кінця ніхто не знав, хто пройде. Іноді футбол може бути болючим, тому що здається, що ти контролюєш гру, а потім в одну мить пропускаєш і вилітаєш.

Потрібно бути зосередженим протягом ще 90 хвилин. Ви можете подивитись на їхню поведінку, їхній характер. Вони знають, як грати на цьому етапі змагань. Вони мають великий досвід у минулому. У нас також є певний досвід, і я думаю, що наступний тиждень буде дуже цікавим.

Думаю, що всім, хто дивився цю гру, сподобалося, тому що було багато голів. Але це лише перша гра, а наступного тижня нас чекає інший матч", – цитує Зінченка Manchester evening news.

Зауважимо, матч-відповідь півфіналу Ліги чемпіонів між іспанським та англійським грандами відбудеться 4 травня у Мадриді.

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