ПСЖ обойдется без услуг Неймара во всех матчах до конца сезона.

После консультаций с врачами было принято решение об операции. Неймар пропустит 3-4 месяца, то есть в нынешней кампании уже не сыграет, сообщает официальный сайт ПСЖ.

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31-летний бразилец получил травму связок голеностопного сустава в матче чемпионата Франции против Лилля (19 февраля). Озвучивались оптимистичные прогнозы относительно быстрого возвращения звезды, однако реальность оказалась совсем другой. В нынешней кампании Неймар успел провести 29 матчей, оформив 18 голов и 17 ассистов.

Напомним, уже 8 марта ПСЖ проведет ответный матч против Баварии в 1/8 финала ЛЧ. Французам нужно отыгрывать домашние 0:1. Если же нет, то суперзвездной команде придется мириться со вторым подряд вылетом на стадии 1/8 финала ЛЧ.

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