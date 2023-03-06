ПСЖ обійдеться без послуг Неймара у всіх матчах до завершення сезону.

Після консультацій з лікарями було ухвалене рішення про операцію. Неймар пропустить 3-4 місяці, тобто у нинішній кампанії вже не зіграє, інформує офіційний сайт ПСЖ.

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31-річний бразилець отримав травму зв'язок гомілковостопного суглоба у матчі чемпіонату Франції проти Лілля (19 лютого). Озвучувалися оптимістичні прогнози щодо швидкого повернення зірки, однак реальність виявилася зовсім іншою. У нинішній кампанії Неймар встиг провести 29 матчів, оформивши 18 голів та 17 асистів.

Нагадаємо, вже 8 березня ПСЖ проведе матч-відповідь проти Баварії в 1/8 фіналу ЛЧ. Французам потрібно відігрувати домашні 0:1. Якщо ж ні, то суперзірковій команді доведеться миритися з другим поспіль вильотом на стадії 1/8 фіналу ЛЧ.

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