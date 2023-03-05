Килиан Мбаппе стал лучшим бомбардиром в истории ПСЖ, но уже думает о Лиге чемпионов, которая ему еще не покорялась.

"Повлияет ли игра с Баварией на мое будущее? Я так не думаю. Если бы я связывал свое будущее исключительно с Лигой чемпионов, то уже ушел бы отсюда очень далеко! (Смеется). Не хочу проявить никакого неуважения к ПСЖ. Я здесь, я очень счастлив и сейчас не думаю ни о чем, кроме как сделать хорошие дни для ПСЖ.

Рекорд Мбаппе и юбилейная 1000 Месси в видеообзоре матча ПСЖ – Нант – 4:2

Мне понравилось празднование рекорда с публикой. Это было действительно особое событие, я благодарю всех. Но теперь нам нужно быстро двигаться дальше, нас ждет большая встреча, и мы едем в Мюнхен с ясной целью", – приводит слова Мбаппе RMC Sport.

Напомним, матч Бавария – ПСЖ состоится в среду (8 марта). Французам нужно отыгрывать домашние 0:1. Если же нет, то суперзвездной команде придется мириться со вторым подряд вылетом на стадии 1/8 финала ЛЧ.

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