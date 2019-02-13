Неймар спрогнозировал победителя нынешней Лиги чемпионов

Нападающий ПСЖ Неймар не сомневается в амбициях своей команды в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов.

"ПСЖ выиграет Лигу чемпионов. ПСЖ – это не только я, у нас невероятная команда с прекрасными игроками и таким же тренером. Кроме того, болельщики являются настоящим 12-м игроком нашей команды, когда мы играем в Париже.

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Я не сомневаюсь, что мы выиграем турнир и я обязательно сыграю", – цитирует Неймара Mundo Deportivo.

Напомним, первый поединок 1/8 финала ЛЧ завершился победой ПСЖ над Манчестер Юнайтед (2:0). Ответный матч состоится в Париже 6 марта, начало в 22:00.

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