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Неймар спрогнозировал победителя нынешней Лиги чемпионов

18:36 361 Читати українською
Неймар спрогнозировал победителя нынешней Лиги чемпионов
Неймар / Фото ФК ПСЖ

Нападающий ПСЖ Неймар не сомневается в амбициях своей команды в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов.

"ПСЖ выиграет Лигу чемпионов. ПСЖ – это не только я, у нас невероятная команда с прекрасными игроками и таким же тренером. Кроме того, болельщики являются настоящим 12-м игроком нашей команды, когда мы играем в Париже.

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Я не сомневаюсь, что мы выиграем турнир и я обязательно сыграю", – цитирует Неймара Mundo Deportivo.

Напомним, первый поединок 1/8 финала ЛЧ завершился победой ПСЖ над Манчестер Юнайтед (2:0). Ответный матч состоится в Париже 6 марта, начало в 22:00.

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Лига чемпионов1/8 финалаОлд Траффорд (Манчестер)

Манчестер Юнайтед - ПСЖ: Вторник 12 февраля 2019

Манчестер Юнайтед
Матч окончен
0 : 2
ПСЖ
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Манчестер Юнайтед - ПСЖ Лига чемпионов Неймар Неймар ПСЖ ПСЖ
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