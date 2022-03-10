Вингер парижан Неймар отреагировал на информацию о перепалке, едва не переросшую в драку, с голкипером Джанлуиджи Доннаруммой.

После вылета ПСЖ от Реала из Лиги чемпионов в прессе появились слухи о серьезном конфликте между бразильцем и итальянцем . Якобы они друг друга обвинили в поражении, а дальше остальным игрокам пришлось вмешаться, чтобы дело не дошло до полноценной драки.

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Неймар в Instagram опубликовал две истории, отрицая информацию испанских медиа. Сначала 30-летний вингер сделал скриншот разговора с Доннаруммой. Джанлуиджи отправил ссылку на статью Marca с новостью и написал: "Привет, Ней. Прошу прощения за вчерашнее. Такие новости недопустимы". Неймар ответил: "Друг, не волнуйся. Такое может случиться в футболе. Мы команда, мы с тобой. Ты еще очень молод и немало выиграешь. Движемся дальше вместе".

В следующей истории вингер был очень эмоциональным и написал следующее: "Я ненавижу возвращаться сюда (вероятно, речь идет о Instagram – прим .) и говорить о новостях... Но та информация, опубликованная в предыдущем сообщении, – ложь. Драки в раздевалке не было! Некомпетентные журналисты, желающие прославиться, попробуйте еще раз, окей?".

Напомним, ПСЖ выиграл первый поединок против Реала со счетом 1:0, но во втором мадридцы благодаря хет-трику Бензема победили 3:1 и героически прошли в четвертьфинал Лиги чемпионов.