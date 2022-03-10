Реал после первого тайма проигрывал с отставанием в два мяча, учитывая результат первого матча. Однако Карим Бензема оформил хет-трик за 17 минут и оставил парижское созвездие вне турнира.

Мбаппе снова забил, но Бензема поставил Париж на колени – видеообзор матча Реал – ПСЖ – 3:1

Очередное фиаско стало причиной конфликта внутри французской команды. После матча в раздевалке Неймар выяснял отношения с Джанлуиджи Доннаруммой, сообщает Marca. По информации источника, спор едва не перерос в настоящую драку.

Все началось с того, что бразилец упрекнул голкипера в ошибке в эпизоде ​​с первым пропущенным голом. Итальянец ответил Неймару упреком в плохой игре в моменте со вторым мячом Реала. Обсуждение обострилось настолько, что остальным игрокам ПСЖ пришлось вмешаться, чтобы дело не дошло до полноценной драки.

Хет-трик Бензема вывел Реал в четвертьфинал ЛЧ – триумф чемпионов над лузерами, гениальный Модрич и конец саги о Мбаппе