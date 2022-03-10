Вінгер парижан Неймар відреагував на інформацію про перепалку, яка ледь не переросла у бійку, з голкіпером Джанлуїджі Доннаруммою.

Після вильоту ПСЖ від Реала з Ліги чемпіонів у пресі з'явились чутки про серйозний конфлікт між бразильцем та італійцем. Нібито вони один одного звинуватили у поразці, а далі решті гравців довелося втрутитися, щоб справа не дійшла до повноцінної бійки.

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Неймар в Instagram опублікував дві історії, заперечивши інформацію іспанських медіа. Спершу 30-річний вінгер зробив скріншот розмови з Доннаруммою. Джанлуїджі відправив посилання на статтю Marca з новиною і написав: "Привіт, Нею. Перепрошую за вчорашнє. Такі новини недопустимі". Неймар відповів: "Друже, не хвилюйся. Таке може трапитись у футболі. Ми команда, ми з тобою. Ти ще дуже молодий і чимало виграєш. Рухаймось далі разом".

У наступній історії вінгер був дуже емоційним і написав наступне: "Я ненавиджу повертатись сюди (ймовірно, йдеться про Instagram – прим.) і говорити про новини... Але та інформація, що опублікована в попередньому дописі, – брехня. Бійки в роздягальні не було! Некомпетентні журналісти, які хочуть прославитися, спробуйте ще раз, окей?".

Нагадаємо, ПСЖ виграв перший поєдинок проти Реала із рахунком 1:0, але в другому мадридці завдяки хет-трику Бензема перемогли 3:1 і героїчно пройшли у чвертьфінал Ліги чемпіонів.

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