Боруссия Д – ПСЖ: Фавр назвал главную составляющую успешной игры против парижан

Главный тренер дортмундской Боруссии Люсьен Фавр поделился мыслями относительно победы своей команды в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов против ПСЖ (2:1).

"Мы должны оставаться оптимистами, несмотря на совершенно необязательный пропущенный гол. Было важно, как команда отреагировала после гола Неймара. Ребята шли вперед и хотели забить второй.

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Ключевой фактор для нас – хорошая защита. Мы знаем, что у нас всегда есть решение в атаке. А вот умная защита – это крайне важно. Мы действовали очень дисциплинированно: интересно, что у нас были лучшие шансы в первом тайме, но забили мы уже после перерыва.

Холанд хорошо защищался в структуре команды, нам это тоже помогло. С ним мы можем играть через длинные забросы или использовать его умение зацепиться за мяч", – цитирует Фавра официальный сайт УЕФА.

Напомним, в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов дортмундская Боруссия, благодаря двум голам норвежского нападающего Эрлинга Холанда, одержала волевую победу над ПСЖ. Ответный матч состоится 11 марта.

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