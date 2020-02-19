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Боруссия Д – ПСЖ: Фавр назвал главную составляющую успешной игры против парижан

10:02 98 Читати українською
Боруссия Д – ПСЖ: Фавр назвал главную составляющую успешной игры против парижан
Люсьен Фавр / Getty Images

Главный тренер дортмундской Боруссии Люсьен Фавр поделился мыслями относительно победы своей команды в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов против ПСЖ (2:1).

69’ Эрлинг Холанд
77’ Эрлинг Холанд
 
Неймар 76’
69’ Эрлинг Холанд
76’ Неймар
77’ Эрлинг Холанд

"Мы должны оставаться оптимистами, несмотря на совершенно необязательный пропущенный гол. Было важно, как команда отреагировала после гола Неймара. Ребята шли вперед и хотели забить второй.

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Ключевой фактор для нас – хорошая защита. Мы знаем, что у нас всегда есть решение в атаке. А вот умная защита – это крайне важно. Мы действовали очень дисциплинированно: интересно, что у нас были лучшие шансы в первом тайме, но забили мы уже после перерыва.

Холанд хорошо защищался в структуре команды, нам это тоже помогло. С ним мы можем играть через длинные забросы или использовать его умение зацепиться за мяч", – цитирует Фавра официальный сайт УЕФА.

Напомним, в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов дортмундская Боруссия, благодаря двум голам норвежского нападающего Эрлинга Холанда, одержала волевую победу над ПСЖ. Ответный матч состоится 11 марта.

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