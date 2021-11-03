"Не знаю, можно ли этот вечер назвать идеальным. Тем не менее, я не забил пенальти. Но я не волнуюсь по этому поводу. Что угодно может случиться. К счастью, мы забили еще несколько голов, в том числе я. Мы взяли три очка и одержали убедительную победу.

Ассист Нойера, хет-трик Левандовски и красота пяткой от Гнабри в видеообзоре матча Бавария – Бенфика – 5:2

100 матчей в Лиге чемпионов? Никогда не думал, что проведу так много игр в Лиге чемпионов, забью много голов и отдам так много передач. Это что-то особенное", – приводит слова Левандовски официальный сайт Баварии.

Напомним, поляк оформил хет-трик в ворота Бенфики, и помог разбить команду Яремчука (5:2). Эта победа позволила мюнхенцам набрать 12 очков и оформить выход в плей-офф Лиги чемпионов.

Бавария разгромила Бенфику и вышла в плей-офф ЛЧ – неудачные 64 минуты Яремчука ставят под угрозу его место в основе