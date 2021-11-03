"Не знаю, чи можна цей вечір назвати ідеальним. Все ж, я не забив пенальті. Але я не хвилююся із цього приводу. Будь-що може трапитись. На щастя, ми забили ще кілька голів, у тому числі я. Ми взяли три очки і здобули переконливу перемогу.

Асист Нойєра, хет-трик Лєвандовскі і краса п'ятою від Гнабрі у відеоогляді матчу Баварія – Бенфіка – 5:2

100 матчів у Лізі чемпіонів? Ніколи не думав, що проведу так багато ігор у Лізі чемпіонів, заб'ю так багато голів та віддам так багато передач. Це щось особливе", – наводить слова Лєвандовскі офіційний сайт Баварії.

Нагадаємо, поляк оформив хет-трик у ворота Бенфіки, допомігши розбити команду Яремчука (5:2). Ця перемога дозволила мюнхенцям набрати 12 очок та оформити вихід до плей-офф Ліги чемпіонів.

Баварія розгромила Бенфіку й достроково вийшла в 1/8 фіналу ЛЧ – Яремчук зіграв 64 хвилини, Лєвандовскі оформив хет-трик