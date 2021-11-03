Левандовски открыл счет ударом головой после подачи и прохода Комана. Через несколько минут Роберт уже ассистировал Гнабри, который шедеврально забил пяткой. Польский форвард мог оформлять дубль до перерыва, но неудачно пробил с пенальти.

Бавария разгромила Бенфику и досрочно вышла в 1/8 финала ЛЧ – Яремчук сыграл 64 минуты, Левандовски оформил хет-трик

Во втором тайме раз забил Сане и еще дважды – Левандовски. В последнем голе ассистентом Роберта стал кипер Мануэль Нойер. Бенфика же на протяжении встречи ответила точными ударами Морато и Нуньеса. Победа позволила мюнхенцам набрать 12 очков и выйти в 1/8 финала ЛЧ. Команда Романа Яремчука осталась с четырьмя пунктами.