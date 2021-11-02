Еще на стадии жеребьёвки все понимали, что Бавария выйдет из группы Е с первого места. Три сухих разгромных победы мюнхенцев с суммарным счётом 12:0 в стартовых трёх турах подтвердили ожидания, но для закрепления успеха необходимо было оформить досрочный прорыв в 1/8 финала. Для этого подопечные Юлиана Нагельсманна должны были переиграть Бенфику на Альянц Арене.

Немцы выставили гораздо более сильный состав, чем в Лиссабоне. В основу вернулись Горецка, Дэвис и Гнабри, хотя в запас присел Мюллер. Из неожиданностей следует отметить появление в центре обороны Куасси. Жорже Жезуш тоже провёл обновление состава, придержав на банке Нуньеса и Рафу Силву (вместо них вышли Пицци и Эвертон), а также отказавшись от Отаменди. Яремчук, несмотря на раннюю замену в матче чемпионата, получил место в старте.

Португальцы начали встречу активнее. Уже на 2-й минуте встречи Пицци стрелял с края штрафной (Дэвис заблокировал), а на 3-й опасный навес Гримальдо чуть не замкнули на дальней штанге. Бавария сразу же ответила передачей Комана с фланга в штрафную под удар Гнабри (Влаходимос выручил "орлов") и кроссом все того же Комана на Левандовски – Роберт головой сбросил на линию штрафной, а Горетцка пробивал с лёту. Неточно.

Динамичный размен моментами в матчах с Баварией в основном завершается голом мюнхенцев, однако на 15-й минуте неожиданно забила Бенфика! Гости заработали стандарт, Эвертон навесил на дальнюю штангу, а Пицци исполнил скидку вдоль линии вратарской – Вериссимо же замкнул. Впрочем, после вмешательства VAR взятие ворот отменили из-за офсайда.

Такой наглости "рекордмайстеры" не прощают. Бавария прижала Бенфику и провела ряд моментов: на 19-й минуте удар Дэвиса с подкруткой вытащил Влаходимос, на 21-й Павар с дистанции бахнул над перекладиной, а на 26-й Мюнхен открыл счёт. Коман раскачал Гримальдо на правом краю штрафной иисполнил подачу на Левандовски – тот головой пробил с метра. 1:0!

Ещё через шесть минут хозяева провели второй гол: Левандовски с многострадального правого края штрафной покатил на 11 метров, а Гнабри пяткой отправил мяч в дальний угол – 2:0! Казалось, что это конец, но Бенфика не сдалась. На 36-й минуте Яремчук прорвался левым полуфлангом и пробил из-за пределов штрафной мимо левой штанги, а на 38-й "орлы" восстановили интригу вследствие розыгрыша стандарта и подачи от Гримальдо. Морато, перепрыгнув Упамекано, замкнул точным ударом головой. 2:1!

Впрочем, перед свистком на перерыв португальцы привезли себе пенальти. Вериссимо слишком сильно отставил руку, заблокировав удар Горецки, а рефери после просмотра повтора указал на "точку". Левандовски перед ударом совершил традиционные остановку и прыжок, после чего пробил низом, по центру, но очень слабо. Влаходимос спокойно поймал мяч!

На перерыв команды отправились при счёте 2:1, однако всего через три минуты после возобновления игры Бавария исправила этот недостаток. Киммих исполнил шикарную диагональ на левый край штрафной площадки, Дэвис головой сбросил мяч на Сане, а Лерой, положив корпус, расстрелял ворота с близкого расстояния. 3:1!

Подопечные Юлиана Нагельсманна на этом не остановились. Они продолжили давление, организовав несколько классных атак с вбеганием в штрафную и, наконец, забив четвёртый гол. Его провёл Левандовски, получивший проникающий пас от Сане и эффектно перебросивший Влаходимоса – 4:1!

После этого все вопросы о победителе встречи были сняты. По крайней мере, Юлиан Нагельсманн успокоился. В последующие 10 минут он снял с игры Дэвиса, Комана, Киммиха и Сане, выпустив Ричардса, Мусиала, Забитцера и Мюллера. Замены говорят сами за себя. Жорже Жезуш, в свою очередь, через три минуты после гола Левандовски усадил на банку Яремчука, Эвертона и Пицци. Нуньес, Силва и Гонсалвеш вышли вместо них.

Бавария так успокоилась, что даже пропустила второй гол на 74-й минуте. Сработала замена Жезуша: после обрезки Забитцера мяч в штрафную протащил Мариу, который в завершении слалома убрал с пути Упамекано и прострелил на линию вратарской – Нуньес же спокойно замкнул. 4:2!

Впрочем, это было последнее качественное действие гостей в атаке, а на 84-й минуте Левандовски окончательно добил "орлов", оформив хет-трик. Он принял заброс за спины защитникам от Нойера и легко переиграл Влаходимоса. 5:2! Этот гол стал последним.

Бавария празднует разгром, набирает 12 очков и отрывается от третьего места (которое занимает Бенфика) на 8 очков. За два тура до конца. То есть, Бавария выходит в 1/8 финала Лиги чемпионов 2021/22.