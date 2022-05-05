Бывший форвард Манчестер Сити и Барселоны Серхио Агуэро рассказал о резкой реакции Лионеля Месси на выход Реала в финал Лиги чемпионов.

Агуэро вместе с Карлосом Тевесом и Оскаром Руджери комментировал матч Реал-Манчестер Сити на ESPN, когда получил сообщение от Лионеля Месси, информирует Marca.

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Тевес сразу же попросил Куна озвучить сообщение от Месси. Агуэро не стесняясь зачитал смс от Лео: "Не за**ывай, болван, этого не может быть", имея в виду камбек Реала.

Напомним, Манчестер Сити вел в счете в игре с мадридцами вплоть до 90 минут, когда "сливочные" забили два крайне важных гола за 2 минуты и перевели игру в овертайм, где и добили соперника.

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