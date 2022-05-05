Колишній форвард Манчестер Сіті та Барселони Серхіо Агуеро розповів про різку реакцію Ліонеля Мессі на вихід Реала до фіналу Ліги чемпіонів.

Агуеро разом з Карлосом Тевесом та Оскаром Руджері коментував матч Реал – Манчестер Сіті на ESPN, коли отримав повідомлення від Ліонеля Мессі, інформує Marca.

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Тевес одразу попросив Куна озвучити повідомлення від Мессі. Агуеро не соромлячись зачитав смс від Лео: "Не за**буй, йолопе, цього не може бути", маючи на увазі камбек Реала.

Нагадаємо, Манчестер Сіті вів у рахунку у грі з мадридцями аж до 90 хвилини, коли "вершкові" забили два вкрай важливі голи за 2 хвилини та перевели гру в овертайм, де і добили суперника.

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