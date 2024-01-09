Три зіркових гравці шкодують про своє рішення покинути АПЛ і Ла Лігу заради виступів у чемпіонаті Саудівської Аравії.

Обіцяні астрономічні зарплати й екзотична зміна обстановки привернули до Саудівської професійної ліги кілька зірок європейського футболу. Однак через шість місяців після їхнього прибуття деякі з них, схоже, розчарувалися у своєму рішенні.

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Як інформує портал Fichajes, екс-капітан Ліверпуля Джордан Хендерсон подумує про повернення в Англію, незважаючи на можливість отримати податковий штраф у розмірі приблизно 8 мільйонів євро за дострокове розірвання контракту. Труднощі з адаптацією до екстремального клімату, низька відвідуваність матчів і складне становище його Аль-Еттіфака є основними причинами невдоволення півзахисника.

Ще один футболіст, який опинився в такій самій ситуації, – Роберто Фірміно, який покинув Ліверпуль, щоб приєднатися до Аль-Ахлі до 2026 року. Повідомляється, що смерть його батька в листопаді вплинула на адаптацію бразильця в Джидді з негативного боку.

Незадоволений своїм становищем в Аль-Іттіхаді й форвард Карім Бензема. Останнім часом він отримав велику порцію критики за свої виступи і в розпал сезону поїхав до Мадрида, залишивши свою команду без головної ударної сили.

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