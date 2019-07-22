Не стоит обольщаться слабостью Динамо, – легенда Брюгге

Знаменитый форвард Брюгге и сборной Бельгии Марк Дегриз ожидает сложного противостояния с Динамо в 3-м раунде квалификации Лиги чемпионов.

"Будет нелегко. Кроме Порту, Динамо – самый сложный соперник из тех, которые могли попасться Брюгге. Нашим ребятам необходимо будет приблизиться к своему лучшему уровню, чтобы пройти дальше.

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Не стоит тешить себя возможной слабостью Динамо. В прошлом году они сражались за выход в группу Лиги чемпионов с Аяксом. Они всегда пытаются пробиться в основную сетку турнира. Опыт – великое дело в таких матчах. Плюс, думаю, тот факт, что первая встреча состоится в Бельгии, не добавляет преимущества Брюгге", – цитирует Дегриза Het Laatste Nieuws.

Напомним, Брюгге стал соперником Динамо в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов. Первый поединок этого противостояния пройдет в Бельгии 6 или 7 августа на стадионе имени Яна Брейделя, трибуны которого вмещают около 30 тысяч болельщиков.

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