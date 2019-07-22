Не варто тішити себе слабкістю Динамо, – легенда Брюгге

Знаменитий форвард Брюгге і збірної Бельгії Марк Дегріз очікує на складне протистояння з Динамо у 3-у раунді кваліфікації Ліги чемпіонів.

"Буде нелегко. Крім Порту, Динамо – найскладніший суперник з тих, які могли попастися Брюгге. Нашим хлопцям необхідно буде наблизитися до свого найкращого рівня, щоб пройти далі.

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Не варто тішити себе можливою ​​слабкістю Динамо. У минулому році вони билися за вихід в групу Ліги чемпіонів з Аяксом. Вони завжди намагаються пробитися в основну сітку турніру. Досвід – велика справа в таких матчах. Плюс, думаю, той факт, що перша зустріч відбудеться в Бельгії, не додає переваги Брюгге", – цитує Дегріза Het Laatste Nieuws.

Нагадаємо, Брюгге став суперником Динамо у третьому кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів. Перший поєдинок ціього протистояння пройде у Бельгії 6 або 7 серпня на стадіоні імені Яна Брейделя, трибуни якого вміщують близько 30 тисяч уболівальників.

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