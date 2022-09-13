"Не сказав би, що дуже добре знаю цю команду. Адже два роки тому, коли я перебував там, це була геть інша команда порівняно з нинішньою: лишилося тільки два гравці з основного складу.

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Тож я не багато про них знаю, але нам тренерський штаб розповів, сам бачив нарізки з матчів, тому можу зазначити, що це гарна команда зі швидкими флангами, яка пресингуватиме нас. Але ми готові до цього. Сподіваюсь, якщо покажемо свою гру, то досягнемо позитивного результату.

Пам'ятаю дебют у Селтіку – це теж було в Лізі чемпіонів, тільки у кваліфікації. Розцінюючи мій період у Селтіку, то, якби повернутися назад, я б зробив так само і перейшов би до цієї команди. Так, мені не вдалося заграти там, але кожен тренер має власне бачення і кожен тренер обирає стартовий склад сам, тому я не можу нічого сказати", – цитує Шведа сайт Шахтаря.

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