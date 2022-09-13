" Марьян не смог сильно помочь, так как Селтик сильно изменился, с тех пор как Швед играл за них. Сейчас мы говорим о новой команде, которая с новым главным тренером дает очень хороший результат в чемпионате Шотландии. Они убедительно выглядят, играют в динамичный агрессивный, комбинационный футбол атакующего типа. Как минимум завтра нам будет тяжело противостоять в желании, динамике, борьбе, единоборствах, но мы не можем уступить.

"Хочется, чтобы таблица такая же и осталась": от Шахтера ожидают очередной победы в Лиге чемпионов

Нервозность есть всегда. Я думаю, что это и двигает тебя вперед. Есть адреналин, спортивный страх, а без страха нет куража и храбрости. Завтра нас ожидает тяжелый матч, в игре с Лейпцигом мы показали, на что способна эта команда, но наша молодая команда еще строится и формирует менталитет победителей через такие тяжелые матчи, и мы хотим это продолжить. Как минимум в этом поединке все должны сыграть, как в матче с Лейпцигом, чтобы ни один футболист не выпал, а показал свою лучшую игру в карьере.

Завтра мы будем играть с оппонентом, который находится в очень хорошей форме. Думаю, есть несколько вариантов победить в этом матче как с мячом, так и без мяча. В последнем матче с Черноморцем мы 70% времени владели мячом, но не забили три-четыре мяча, и были трудности. А в игре с Лейпцигом владение составило 39%, но мы выдали сумасшедший матч и воспользовались пространством. Вопрос в том, что мы делаем и насколько эффективно это делаем в тот период, когда у нас мяч. Повторюсь: ждем тяжелого матча, но хотим получить удовольствие и убедить себя, что мы можем еще раз сыграть на том же уровне, что и с Лейпцигом. В команде хорошая атмосфера, все готовы к завтрашнему матчу, но, чтобы все закончилось позитивно, нужно совпадение многих факторов. Мы готовы и мы можем!

К сожалению, мы не можем играть на территории Украины из-за текущего политического положения. Мы перестраиваемся на то, что должны принять в нынешней ситуации, а вариант с Варшавой возник несколько месяцев назад. Тренировки будут проходить в спортивном центре Легии, за что спасибо этому клубу. Шахтер очень благодарен за то, что нам предоставили очень хороший, практичный и огромнейший комплекс. Нам дают возможность спокойно тренироваться в условиях, которые нужны профессиональному клубу. Как минимум еврокубковые матчи мы будем играть на стадионе Легии, а дальше будем смотреть, что случится с чемпионатом. Повторюсь: я благодарен Легии за понимание ситуации и предоставление оптимальных условий для работы.

Надеюсь, будет аншлаг. Хотелось бы получить толчок и энергию от болельщиков биться с первых минут до последних, думая о победе и том, как ее достичь. Они должны гордиться нашими бойцовскими качествами – мы будем играть для болельщиков. Сейчас все не в лучших условиях, и многие из тех, кто завтра будет на стадионе, испытывают трудности, мы это понимаем. Завтра будем играть не только за Шахтер, но и за болельщиков. Надеюсь, завтра все вместе мы успешно проведем матч, хоть ни в одной игре Лиги чемпионов мы не фавориты, фавориты – Лейпциг, Селтик и Реал. Мы скромны, понимаем, на что способны, но если есть энергия от болельщика, то в футболе нет ничего невозможного. Мы верим в победу ", – цитирует Йовичевича сайт Шахтера .