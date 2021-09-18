"Все как-то так сложилось в прошлом сезоне... Лига чемпионов началась позже из COVID-19, игры были еженедельно, плюс мы впервые туда вышли. Мы все были неопытные. Вроде Буяльский, Сидорчук и Цыганков играли в Лиге чемпионов, остальные – нет.

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Сейчас я чувствую, что мы набрались побольше опыта, даже в игре с Бенфикой это показали. Второй тайм провели на хорошем уровне в плане дисциплины. Надеюсь, в этом году мы поборемся за места повыше.

Не сказал бы, что Барселона без Месси – не Барселона. Я не играл в Барселоне, а лишь в Киеве. Не было Месси, и Мистер говорил, что иногда бывает хуже, когда такие команды выходят вторым составом. Потому что те хотят доказать, что не хуже других, и еще больше стараются. В Киеве лично мне было очень сложно", – сказал Миколенко в интервью YouTube-каналу BurBuzz.

Напомним, в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов на стадии группового этапа Динамо выпало побороться с Бенфикой, Баварией и Барселоной. В первом матче киевляне на своем поле расписали безголевую ничью с португальцами, а каталонцы разгромно уступили баварцам 0:3.

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