Киевское Динамо стартовало в Лиге чемпионов с драматической ничьей на Олимпийском. Эмоциональная реакция известных экспертов после матча Бенфикой – уже на "Футбол 24".

Проклятый VAR "грабит" команду Луческу на последних секундах игры. Все справедливо, но горький привкус после отмененного гола Шапаренко все же остается. Динамо заколихало соперника осторожным футболом, а затем смертельно ужалило – вмешались технологии... Неудивительно, что в соцсетях "бело-синих" больше хвалят, чем критикуют. Домашняя ничья с мощной Бенфикой – далеко не худший результат. Вся борьба еще впереди, тем более ужасная Барса дает надежду на очки.

Отмененный гол Шапаренко в видеообзоре матча Динамо – Бенфика

Журналист и комментатор FootballHub Александр Золотогорский считает, что в моменте с офсайдом Гармаш мог бы сыграть аккуратнее. Бывший вице-президент Говерлы Александр Шуфрич не соглашается: "Больше виноват Миколенко".

Комментатор каналов Футбол 1/2/3 Кирилл Круторогов доволен стратегией Динамо и рассчитывает на очки с Барселоной.

Киевляне выполнили основную задачу на игру, не позволив "орлам" расправить крылья, настаивает блогер Михаил Смоловой.

Эксперт по тактике Alex Gramm – о "мертвой" Барселоне и Динамо, которое пыталось играть в футбол.

Журналист Футбол 24 и Gazeta.ua Сергей Тищенко критикует Вербича и хвалит Луческу.

Легенда спортивной тележурналистики Руслан Свирин жалуется на интервенцию VAR.

Главреду журнала Футбол Артему Франкову просто не хватает слов после отмененного мяча Динамо.

Наш скаут в Италии Алекс Великих с позитивом оценивает игру "бело-синих".

Менеджер Александр Ольшанецкий воспевает "лучший матч Динамо под руководством Луческу".

VAR – убийца эмоций, а Шапаренко – лучший игрок матча: краткий анализ от блогера Олега Баркова.

Динамо расписало ничью с Бенфикой: слабый футбол киевлян, очередной топ-матч Шапаренко и провал Яремчука