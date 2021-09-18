"Самым сложным этот момент был для Коли Шапаренко, я так думаю. Да, все уже думали, что забили на последних секундах, и победили. Там буквально оставалось 20 секунд. И подняли "вне игры"... Там был чистый офсайд, если смотреть по эпизоду.

Отмененный гол Шапаренко в видеообзоре матча Динамо – Бенфика

Так что я бы не сказал, что украли победу. Когда-то и нам поможет VAR. Сейчас он нам не помог. Мы могли проиграть, могли и выиграть.

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Я считаю, что ничья – закономерный результат. Сказал Роме Яремчуку после матча, что они отскочили, а он то же самое сказал в ответ мне. Можно сказать, что ничья закономерна, чтобы никто не был обижен", – сказал Миколенко в интервью YouTube-каналу BurBuzz.

Напомним, Динамо на своем поле расписало безголевую ничью с Бенфикой. Николай Шапаренко уже в добавленное время забил, но арбитр после просмотра VAR отменил взятие ворот, зафиксировав офсайд.

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