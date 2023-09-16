Главный тренер Шахтера Патрик ван Леувен подытожил победу над Оболонью в 7-м туре УПЛ (1:0) и затронул тему подготовки к матчу с Порту в Лиге чемпионов.

"На старте игры у Шахтера не было нужного темпа, чтобы забить гол. Надо было добавить в темпе, а свои моменты мы нашли лишь в конце первого тайма. Многое не вышло в первые 15 минут, не так агрессивно играли, как хотели. Не использовали свои шансы: Думаю, проблема в том, что игроки уже думали о матче против Порту в Лиге чемпионов, и свои моменты нужно использовать в первом тайме, чтобы дать некоторым игрокам больше отдохнуть.

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Каково состояние Николая Матвиенко? Каждый день есть прогресс в его восстановлении. Посмотрим, что будет считать наш медицинский штаб, будет ли он готов к матчу с Порту. Будем надеяться.

Назарина? Я доволен его работой за последние недели, но у нас на его позиции играет Судаков. Егор – это футболист, на которого я всегда могу рассчитывать. Он забил хороший гол.

Дебют Артура Рудько? Мы брали опытного вратаря, но не рассчитывали так быстро использовать его. Но такова ситуация в Шахтере, что я дал ему шанс. И он хорошо себя показал в первом матче.

Ожидание от Лиги чемпионов? Завтра утром приступаем к подготовке к игре с Порту", – рассказал ван Леувен в эфире MEGOGO и YouTube-канала Шахтера.

Уже во вторник, 19 сентября, Шахтер сыграет с Порту в первом туре Лиги чемпионов 2023/24. Начало игры в 22:00 по Киеву.

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