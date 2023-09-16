Головний тренер Шахтаря Патрік ван Леувен підсумував перемогу над Оболонню в 7-му турі УПЛ (1:0) і зачепив тему підготовки до матчу з Порту в Лізі чемпіонів.

"На старті гри у Шахтаря не було потрібного темпу, щоб забити гол. Треба було додати в темпі, а свої моменти ми знайшли лише наприкінці першого тайму. Багато чого не вийшло у перші 15 хвилин, не так агресивно грали, як хотіли. Не використали свої шанси. Думаю, проблема в тому, що гравці вже думали про матч проти Порту в Лізі чемпіонів. Свої моменти потрібно використати у першому таймі, щоб дати деяким гравцям більше відпочити.

Шахтар – Оболонь – 1:0 – відео гола і огляд вдалої репетиції "гірників" перед стартом в ЛЧ

Який стан Миколи Матвієнка? Кожного дня є прогрес у його відновленні. Подивимось, що вважатиме наш медичний штаб, чи буде він готовий до матчу з Порту. Будемо сподіватися.

Назарина? Я задоволений його грою і тренувальним процесом впродовж останніх тижнів. Він також добре виглядав у збірній. Але Єгор грав у попередньому матчі, тому сьогодні я на цій позиції дав шанс Судакову. Я пояснив це Назарині, сказав, що задоволений тим, як він працює, і що для мене він є футболістом, на якого я завжди можу розраховувати. І він допоміг команді, коли вийшов на поле, та забив гарний гол.

Дебют Артура Рудька? Ми брали досвідченого воротаря, але не розраховували так швидко його використати. Але така ситуація у Шахтарі, що я дав йому шанс. І він добре себе показав у першому матчі.

Очікування від Ліги чемпіонів? Завтра вранці розпочинаємо підготовку до гри з Порту", – розповів ван Леувен в ефірі MEGOGO і YouTube-каналу Шахтаря.

Вже у вівторок, 19 вересня, Шахтар зіграє з Порту в першому турі Ліги чемпіонів 2023/24. Початок гри о 22:00 за київським часом.

Шахтар у більшості дотиснув Оболонь і зміцнив лідерство в УПЛ – дебютант збірної приніс важку перемогу перед ЛЧ