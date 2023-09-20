Манчестер Сити добыл волевую победу в домашней встрече с чемпионом Сербии (3:1). Смотрите голы и обзор матча на Футбол 24.

Opta ведёт статистику матчей Лиги чемпионов с сезона 2003/04, и с тех пор ни одна из команд не наносила по воротам соперника 22 удара за первый тайм. Удивительно, но Манчестер Сити Пепа Гвардиолы, отметившись таким феноменальным показателем, не сумел пробить ворота Црвены Звезды к перерыву! Более того, "горожане" получили "гол в раздевалку" – на 45-й минуте форвард сербской команды Букари огорчил Эдерсона.

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Манчестер Сити вспомнил как забивать только после перерыва. После полученных инструкций от Гвардиолы Хулиан Альварес оформил дубль, а автор победного мяча в последнем финале Лиги чемпионов Родри оформил третий – контрольный – выстрел.