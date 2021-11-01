Відставка Рональда Кумана не допомогла. Криза Барселони поглиблюється з кожним днем, її присоромлюють навіть середняки і борці за виживання. "Футбол 24" про те, чому Динамо не має права знову програвати в ЛЧ.

Іспанські ЗМІ продовжують кричати на всіх кутках про те, як Барселону трясе перед поїздкою до лідера чемпіонату України. І не важливо, каталонські це видання чи мадридські. Таких невпевнених у собі "блаугранас" Київ не бачив років 25 – з тої самої розгромної перемоги в рамках Ліги чемпіонів. Мірча ж Луческу може ще згадати 2004-й, коли юний Мессі, молоді Хаві, Іньєста та Пуйоль зазнали сенсаційного виїзного фіаско від його Шахтаря (0:2). До проблем з тренером, психологією і реалізацією додалася колосальна кількість травм, слабка фізична готовність. Каталонці вимушено грають настільки експериментальним складом, ніби все вже вирішили і святкують титули. Тут вже 17-річний Гаві – далеко не найбільш "зелений" гравець.

Динамо – Барселона: прогноз на матч Ліги чемпіонів

Для них зараз насувається матч за життя. Насамперед фінансове, адже кожна копійчина для скупого трансферного бюджету Барси зараз на вагу золота. І невихід у плей-офф ЛЧ разом з перебуванням за межею топ-4 Прімери ставить Лапорту в іще складніші умови без світла в кінці тунелю та з голими сподіваннями на тренерський геній Хаві, якого ще треба визволити з обіймів катарських шейхів. Ну, а поки легендарний вожак не прийшов, "синьо-гранатові" мають зробити те, чого їм досі не вдавалося навіть у першості Іспанії сезону 2021/22. Виграти виїзний матч.

Досі в активі Барселони жалюгідні 2 очки за 5 гостьових поєдинків. Причому в останніх 4 каталонці навіть не забивали. Чим не шанс життя для цього покоління динамівців? Перший сезон без Мессі привів до лише 16 набраних очок за 11 турів у чемпіонаті. Найгірший показник за 19 років. Від одного нідерландця (ван Гала) до іншого (Кумана). Або, якщо хочете, від дебюту до прощання з Мессі. Після такого провального старту ніхто не ставав чемпіоном Іспанії. У сезоні 2002/03, що цікаво, ван Гал хоч вигравав 9 поспіль матчів Ліги чемпіонів. Куман доробився до одного гола за 3 тури. З таким результатом після першого кола тільки 15% команд йшли далі.

Не дивно, що Marca висловлює побоювання перед матчем з Динамо. Іспанські журналісти вважають, що київський матч може поглибити кризу. "Без душі", – вкотре бідкається і розводить руками Sport. Каталонська газета благає Хаві повертатися, поки не пізно: "Не зволікай!" Навіть звільнення Кумана не повернуло на трибуни Камп Ноу фанатів. Тільки 37 тисяч глядачів побачили чергове фіаско, тепер вдома з Алавесом. Гірша відвідуваність трапилася аж 20 років тому. І коронавірус тут ні до чого – "синьо-гранатовим" дозволили заповнювати трибуни на всі 100.

Провідні іспанські видання також чіпляються до воротаря тер Штегена. Мовляв, навіть зазвичай надійний німець у цьому сезоні грає нижче своїх можливостей і вже не є тим муром, яким його звикли бачити. Річ у тім, що Барса пропускає надто багато м'ячів від скромніших команд, ніж те ж Динамо. Каталонці провели 14 матчів у поточному сезоні, й лише тричі зберегли свої ворота сухими. Прикро, але один з таких поєдинків – дуель з киянами. Підопічні Луческу стали в один ряд з Леванте та Кадісом, повними аутсайдерами Прімери. Частенько "синьо-гранатовим" забивають після першого ж моменту з ударом у площину воріт, вже 5 подібних випадків!

Саме в такий спосіб Алавес морально прибив іменитого суперника в першому матчі під керівництвом Серхі Бархуана. Баски нічого не створювали, десь так, як Київ на Камп Ноу в 3 турі. Але тільки пропустили від Депая, за 3 хвилини організували перший влучний удар і відразу ж забили. Іспанські ЗМІ звинувачують Барселону в регулярній відсутності концентрації біля своїх воріт. Жорді Альба зізнається: "Ми занадто легко пропускаємо". Повторюється казус Маріуполя, який пережило Динамо минулого тижня. Команда ніби все розуміє і визнає провину, але далі повторює ті самі типові помилки.

Куман був приречений – Барселона перетворилась у вульгарну команду

А тут ще й Жерар Піке, автор переможного гола у ворота Динамо, травмувався і не зіграє. Пощастило іспанцям, що відновився і близький до повернення Араухо. Пара центрбеків Ерік Гарсія і Клеман Лангле не вселяла оптимізму фанатам "більше ніж клубу". Натомість уругвайський центрбек здатен стати жахіттям для київських захисників, які дуже вразливі на другому поверсі. Бо наразі Депай і компанія викликають все більші запитання. Середня результативність за останні 4 матчі – лише 0,75 забитого гола на 90 зіграних хвилин. Аж 9 перших таймів з 14 завершувалися гольовою посухою для Барселони. Ще один показовий факт: усім суперникам досить було не пропустити до перерви, щоб як мінімум не програти цій команді.

Ще одна проблема, яку тимчасовий Серхі не зможе вирішити миттєво, лежить у площині психології. Так само, як динамівці приїхали на Камп Ноу пару тижнів тому без віри у свої сили, каталонцям не вистачає менталітету переможців. Кожна невдача дуже сильно б'є по психіці Барселони. Мабуть, лише так само невпевнені в собі суперники додають "блаугранас" балів, але коли проти них навіть середняк, який просто не тремтить, депресія фаворита бере своє ще на полі. Слабкість команди ідеально ілюструє момент з голом Алавеса, б'є на сполох Mundo Deportivo – наскільки ж легко гості Камп Ноу дісталися штрафного, а потім продерлися через ліс ніг захисників господарів!

Ну, і слова в.о головного тренера: "Є, як є. Куман все правильно говорив, що неможливо з такими проблемами складу давати кращий результат"... Дехто в команді образився на цю відвертість. Серхі ніби й похвалив ставлення підопічних, відзначив якість гравців, але відсилка до критики попередника створила додатковий дискомфорт. Барселона теоретично має якість, аби битися за титул. На практиці "блаугранас" змушені боротися за життя від матчу до матчу. "Фінал у Києві може ще погіршити стан речей", – остерігаються іспанські ЗМІ. Якщо Барселона не переможе, є ризик остаточно забути про плей-офф Ліги чемпіонів.

Та чи все аж так погано? Навіть нічия дозволила б каталонцям зрівнятися з Бенфікою, яка навряд чи позбавить очок Баварію. Не все безнадійно і в першості Іспанії. За очікуваними забитими голами та очками Барса напрацювала... на перше місце. За очікуваними пропущеними м'ячами теж не катастрофічно – третє місце. Просто в кожній конкретній грі суперники і конкуренти реалізують ледь не максимум, а каталонці забагато пробачають. Це все ще далеко від якоїсь системи, а ще далі від ДНК клубу, який має повернути Хаві. Однак за певних обставин Куман цілком міг би опинитися на коні, а не на межі завершення кар'єри.

Під київську битву каталонці підтягнули з лазарету кількох лідерів, які змагалися з часом і готові грати навіть з травмами. Та й менталітет Динамо в єврокубках викликає не менші питання. Команда Луческу ніби перевтілюється на більшість клубів УПЛ, що виходять проти неї, аби лише не програти і майже зовсім не думають про атаку. Румунський тренер теж не допомагає своїм гравцям долати занижену самооцінку, коли говорить, що Динамо потрапило у найважчу групу, суперники володіють кращими і дорожчими складами, а межа сподівань – боротьба за 3 місце, в яке теж не особливо вірить.

То чи варто потім дивуватися малюнку гри однієї з найбільш скутих команд головного єврокубка? На жаль, надто часто кияни в ЛЧ справляють враження туристів, які більше полюють за футболками та автографами зіркових суперників, ніж за голами. Чимало залежить від слабкої психології, яка блокує українських футболістів у матчах з грандами. Цю Барсу можна і треба засмучувати, але чи здатне на це Динамо, яке до того ж страждає шкідливою звичкою – регулярно втрачає концентрацію навіть у чемпіонаті України? Дуже хотілося б, аби приклад усіх цих маленьких, але гордих Алавесів зачепив самолюбство киян і вони хоча б спробували стрибнути вище голови. Настав час демонструвати характер, а не труситися від страху.

Барселона у першому матчі без Кумана не обіграла Алавес – шедевр Депая, нові втрати лідерів перед Динамо