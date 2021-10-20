"Это был сложный матч, соперник сыграл замечательно. Обычно Ливерпуль побеждает с большой разницей. Мы начали матч не так, как хотели, но после второго пропущенного гола начали играть так, как и собирались. У нас были шансы повести в счете, мы имели преимущество, у нас была возможность забить во втором тайме, но их выручил вратарь.

Дубль и брутальное удаление Гризманна в видеообзоре матча Атлетико – Ливерпуль – 2:3

Команда хорошо отреагировала на игру в меньшинстве. В прошлом нашем матче удаление было у Милана, теперь же удаление было у нас. Мы не видели поводов удалять игрока, судья – видел, в итоге мы остались в меньшинстве.

Почему не пожал руку Клоппу? Я обычно не пожимаю тренеру другой команды руку после матча. Я просто не считаю, что это нужно делать, мне это не нравится. Кто-то всегда останется недоволен игрой. У них там другая культура, и я не поддерживаю эту традицию. Но когда я в следующий раз увижу Клоппа, то, разумеется, поздороваюсь с ним", – приводит слова Симеоне Marca.

К слову, Ливерпуль вырвал победу в Атлетико (3:2) – решающий гол забил Салах с пенальти. "Матрасники" же доигрывали поединок в меньшинстве после удаления Гризманна в начале второй половины.

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