Головний тренер Атлетіко Дієго Сімеоне не змінив своєї думки щодо післяматчевого рукостискання перед грою з Ліверпулем у рамках Ліги чемпіонів.

"Я вже пояснив свою поведінку після першого матчу. Мені не подобаються післяматчеві рукостискання, тому що це емоції двох різних сторін у різних емоційних станах. Я знаю, що у Великій Британії це звичай, прояв ввічливості, але я не поділяю його і не люблю фальш. Тому я поводжуся так, як почуваюся.

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Я не знаю Клоппа як людину, але він чудовий тренер, і скрізь досягав відмінних результатів. Я не висловлюю думки про інші команди, ми тренери, і ми всі маємо це поважати", – наводить слова Сімеоне офіційний сайт УЄФА.

Нагадаємо, в попередньому матчі групового етапу Ліверпуль перестріляв Атлетіко (3:2). Наставник "матрацників" Дієго Сімеоне одразу побіг в підтрибунне приміщення, не потиснувши руку Юргену Клоппу після поєдинку.

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