"Это для нас первый матч на подобном уровне, на таком стадионе, при таком скоплении болельщиков, которые неистово кричали и поддерживали свою команду. Эмоции, пережитые сегодня, точно не забудут. При таком количестве болельщиков играть труднее, поскольку игроки на поле не слышат подсказки друг друга. Но вратарь – это такая позиция, что в любых обстоятельствах необходимо держать планку, эмоционально быть устойчивым независимо от того, как складывается игра.

Депортиво U-19 – Динамо U-19 – 2:2 (серия пенальти – 2:3) – видео голов и обзор матча

Первый гол Динамо пропустило из-за чрезмерного волнения? Да нет. Просто в той ситуации соперник упал в нашей штрафной, и пока все думали, будет ли пенальти, игрок успел сыграть на добивании после того, как я отбил мяч. Хорошо, что сразу удалось сравнить. По второму голу спорить нечего – моя с Филатовым ошибка. Но я старался не расстраиваться и сохранять эмоции, которые нам помогут победить.

Могу сказать, что Депортиво – очень хороший соперник. Точно не самая слабая команда из тех, которые нам могли попасть. Но как только мы начали прессинговать и создавать моменты, то удалось наконец-то забить. Серия пенальти? Конечно, я очень переживал по поводу серии, ведь пенальти, откровенно говоря, не мой конек. Я пытался играть по мячу, не идти заранее в один из углов, на что мне указал тренер. При первом ударе я видел, что соперник смотрит на мои действия, так же поступали его партнеры, пробивавшие следом.

После отраженного пенальти у меня появилось больше уверенности. Когда не забил Самба, то ее стало немного меньше, но, к счастью, все же удалось довести серию до победы. Удар паненкой? Неприятный удар, соглашусь. Выходит, я сильно завалился до того, как соперник пробил. Пытался устоять на ногах, но чуть не дошел до мяча.

Ребята подбрасывали меня в центре поля... Они благодарили меня. Но я считаю, что не я главный герой матча, а команда. Ведь именно они помогли мне после ошибки сохранять спокойствие и держать свой уровень", – поделился Игнатенко в комментарии официальному сайте Динамо.

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