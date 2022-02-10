"Це для нас перший матч на подібному рівні, на такому стадіоні, при такому скупченні вболівальників, які несамовито кричали та підтримували свою команду. Емоції, пережиті сьогодні, точно не забудуться. За такої кількості вболівальників грати важче, оскільки гравці на полі не чують підказки один одного. Але воротар – це така позиція, що за будь-яких обставин необхідно тримати планку, емоційно бути стійким незалежно від того, як складається гра.

Депортіво U-19 – Динамо U-19 – 2:2 (серія пенальті – 2:3) – відео голів та огляд матчу

Перший гол Динамо пропустило через надмірне хвилювання? Та ні. Просто в тій ситуації суперник упав у нашому штрафному майданчику, і поки всі думали, чи буде пенальті, гравець встигнув зіграти на добиванні після того, як я відбив м'яч. Добре, що одразу вдалося зрівняти. По другому голу сперечатися немає чого – моя з Філатовим помилка. Але я намагався не засмучуватися та зберігати ті емоції, які нам допоможуть перемогти.

Можу сказати, що Депортіво – справді дуже хороший суперник. Точно не найслабша команда з тих, які нам могли потрапити. Але як тільки ми почали пресингувати та створювати моменти, то вдалося нарешті забити. Серія пенальті? Звичайно, я дуже переживав з приводу серії, адже пенальті, відверто кажучи, не мій коник. Я намагався грати по м'ячу, не йти заздалегідь в один із кутів, на що мені вказав тренер. При першому ударі я бачив, що суперник дивиться на мої дії, так само робили його партнери, які пробивали слідом.

Після відбитого пенальті у мене з'явилося більше впевненості. Коли не забив Самба, то її трохи поменшало, але, на щастя, все ж таки вдалося довести серію до перемоги. Удар панєнкою? Неприємний удар, погоджуюся. Виходить, я сильно завалився до того, як суперник пробив. Намагався встояти на ногах, але трохи не дістав до м'яча.

Хлопці підкидали мене в центрі поля... Вони дякували мені. Але я вважаю, що не я головний герой матчу, а команда. Адже саме вони допомогли мені після помилки зберігати спокій та тримати свій рівень", – поділився Ігнатенко у коментарі офіційному сайту Динамо.

Динамо U-19 – в 1/8 Юнацької ліги УЄФА: Київ вибив чемпіона Іспанії, кіпер "привіз" гол, але став героєм серії пенальті