"У меня есть сомнения по поводу выбора стартового состава. Вчера тренировались только 10 игроков, остальные устали. Очевидно, я изменю состав в сравнении с последним матчем против Торино. У меня много игроков национальных сборных, которые мало отдыхали во время пятнадцатидневного перерыва. Мне еще только предстоит оценить эту ситуацию.

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Ротация латералей? Фланговые защитники тратят больше всего энергии, поэтому я должен ротировать их. Нам не хватает Куадрадо, у него воспаление, из-за которого он не может тренироваться. Мне повезло, что у меня есть Дармиан.

В субботу я включил в заявку на игру с Торино Классена, а не Санчеса, потому что он остался здесь и пахал на тренировках. В то же время Санчес добирался до Италии из Южной Америки с шестичасовой разницей во времени. Тренер должен думать и о таких вещах в том числе. К игре с Зальцбургом Алексис готов. Пока что не знаю, выпущу ли я его в стартовом составе.

Зальцбург являет собой агрессивную команду. В предсезонке они играли с другой схемой. Это команда, которая умеет меняться и которая, владея мячом, делает ставку на физически сильных нападающих.

Достоин ли Лаутаро Мартинес "Золотого мяча"? Да, за пройденный путь и за завоеванные трофеи. Он должен присутствовать на церемонии награждения. Я не думаю, что он выиграет этот приз, но он заслуживает того, что получает", – цитирует Индзаги FC Inter News.

Матч Интер – Зальцбург состоится во вторник, 23 октября в Милане. Начало встречи – в 19:45 по Киеву.

Интер разгромил Торино и вернулся на первое место Серии А