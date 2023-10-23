"У мене є сумніви стосовно вибору стартового складу. Учора тренувалися тільки 10 гравців, інші втомилися. Очевидно, я зміню склад порівняно з останнім матчем проти Торіно. У мене багато гравців національних збірних, які мало відпочивали під час п'ятнадцятиденної перерви. Мені ще тільки належить оцінити цю ситуацію.

Чалханоглу "допоміг" супернику достроково завершити сезон

Ротація латералів? Флангові захисники витрачають найбільше енергії, тому я маю ротувати їх. Нам не вистачає Куадрадо, у нього запалення, через яке він не може тренуватися. Мені пощастило, що в мене є Дарміан.

У суботу я включив у заявку на гру з Торіно Классена, а не Санчеса, тому що він залишився тут і пахав на тренуваннях. Водночас Санчес добирався до Італії з Південної Америки з шестигодинною різницею в часі. Тренер повинен думати і про такі речі в тому числі. До гри із Зальцбургом Алексіс готовий. Поки що не знаю, чи випущу я його в стартовому складі.

Зальцбург являє собою агресивну команду. У передсезонці вони грали з іншою схемою. Це команда, яка вміє змінюватися і яка, володіючи м'ячем, робить ставку на фізично сильних нападників.

Чи гідний Лаутаро Мартінес "Золотого м'яча"? Так, за пройдений шлях і за завойовані трофеї. Він має бути присутнім на церемонії нагородження. Я не думаю, що він виграє цей приз, але він заслуговує на те, що отримує", – цитує Індзагі FC Inter News.

Матч Інтер – Зальцбург відбудеться у вівторок, 23 жовтня в Мілані. Початок зустрічі – о 19:45 за Києвом.

Інтер розгромив Торіно й повернувся на перше місце Серії А