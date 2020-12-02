Динамо уже потеряло шансы на выход в плей-офф ЛЧ, но вряд ли кто-то ожидал этого в группе с Ювентусом и Барселоной. Жребий оказался безжалостным к киевлянам, да и коронавирус с травмами выкашивал состав течение турнира – и всё равно у "бело-синих" были неплохие поединки на Камп Ноу и в Будапеште. Теперь Динамо будет бороться с Ференцварошем за выход в евровесну, в Лигу Европы – сейчас у подопечных Мирчи Луческу и Сергея Реброва по одному зачётному баллу, поэтому всё решится в последнем туре. Сегодня же украинцы могут сыграть в свое удовольствие, практически не думая о результате – в любом случае, судьба путевки в Лигу Европы решится в последнем туре.

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Правда, неделю назад венгры на выезде едва не отобрали очки у Ювентуса, до 90+2-й минуте играя с туринцами вничью – и "Фради" удержали бы её, если бы не глупый привоз от голкипера. "Бьянконери" в текущем сезоне вообще слабенькие: в чемпионате они идут четвёртыми, выдав худший старт за 18 лет – в девяти первых турах Ювентус пять раз сыграл вничью, оступившись даже с Беневенто, Кротоне и Вероной. По большинству ожидаемых статистических показателей подопечные Андреа Пирло также далеки от лидерства в Серии А, а в реальной турнирной таблице до первого места им не хватает шесть очков. Очевидно, что на таком фоне Лига чемпионов для туринцев отходит на второй план.

Для Динамо это означает шанс сыграть против ослабленного состава туринцев, но это ещё не успех. В прошлый вторник "бело-синие" также надеялись накрыть резервистов Барселоны, но получили 0:4 за тайм – и счёт мог быть даже большим. Что хуже всего, киевляне просто остановились после первого же пропущенного мяча, хотя и до него ничего интересного создать не удалось.

Причин фиаско много – тут и отсутствие половины основы, и явная усталость украинских команд к концу года (календарь слишком плотный), и слишком высокие попытки давления на каталонцев (гости имели больше OpenPlay-ситуаций в центральной части поля), и неистовый брак при передачах вперёд. В конце концов, Динамо просто не хватило класса для матча с резервом Барсы – таковы сейчас реалии.

Хватит ли его на матч с ослабленным составом Ювентуса? Всё может быть. Основу туринцев в Серии А гоняет каждый второй аутсайдер, а Динамо даже на уровне Лиги чемпионов имеет ряд преимуществ над "бьянконери". В частности, у киевлян самый низкий процент потерь мяча, а по количеству давлений на соперника "бело-синие" на 13-м месте из 32 команд – Юве идёт намного ниже. Количество успешных давлений у динамовцев одно из самых низких, но подопечные Андреа Пирло в этом аспекте тоже нестабильны – они либо очень агрессивные, либо максимально пассивные. Очевидно, здесь многое зависит от желания тратить силы на матч с аустсайдерами.

У Динамо перед матчем против Ювентуса сыграет большая часть основных центрхавов, поэтому можно надеяться на качественный контроль мяча со стороны гостей. Команда Мирчи Луческу очень симпатична в этом аспекте – здесь и процент точности передач высокий, и само качество перемещений нравится.

Классная работа в центре позволяет уменьшить количество эпизодов в собственной штрафной, ведь там у "бело-синих" вечный недобор исполнителей и огромные проблемы с мастерством – особенно при стандартах соперника. Если Ювентус не захочет перекусить центр, то Динамо сможет неплохо отобороняться, а там и контратаки придут. В любом случае, киевлянам придётся все решать в последнем туре ЛЧ.

Кадровая ситуация

У Динамо наконец-то стабилизировалась ситуация с коронавирусом – все футболисты имеют отрицательные результаты. Таким образом, недоступными остаются лишь травмированные – это Бурда, Тымчик, Русин и Костевич, а также Буяльский. Виталий сломал ребро, поэтому в этом году уже не сыграет.

У Ювентуса особых проблем с составом нет – можно отметить только отсутствие Кьеллини, не успевшего восстановиться от повреждения. Кроме того, Андре Пирло пообещал оставить в резерве Дибалу, которого готовят к туринскому дерби. Вообще, главный тренер заявил, что основное атакующее трио вряд ли появится на поле, но Мората должен сыграть.

Ориентировочные составы на матч Ювентус – Динамо

Ювентус: Бущан – Кендзёра, Забарный, Попов, Миколенко – Сидорчук, Шепелев – Цыганков, Шапаренко, де Пена – Вербич

Динамо: Щенсны – Кулусевски, Бонуччи, де Лигт, Фработта – Кьеза, Артур, Рабьо, Рэмзи – Мората, Роналду

Прогноз "Футбол 24" – 1:1

Очевидно, что Ювентус выступает фаворитом пары, но почему-то не верится, что Динамо вот так просто проиграет в очередной раз. Туринцы явно не настроены умирать за результат в турнире, в котором решены промежуточные задачи – это было заметно ещё по матчу с Ференцварошем в родных стенах. Кроме того, сам по себе Юве не настолько крутой в этом сезоне, чтобы легко бить соперников ослабленным составом.

Делать прогнозы в текущем сезоне ЛЧ – дело неблагодарное. Результат предугадать трудно, но можно надеяться на забитые голы в исполнении обеих команд. Более того – вполне реальной для Динамо кажется результативная ничья. Если Ференцварош и Беневенто удерживали её более 90 минут, играя с основой "бьянконери", то и киевлянам по силам это сделать.

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