Наставник Славии – авантюрист, говорят, работает с судьями и журналистами, – Заховайло о сопернике Динамо

Динамо узнало соперника по 3-му раунду квалификации Лиги чемпионов. Футбольный агент Вячеслав Заховайло, активно работающий на чешском рынке, оценил главного тренера Славии.

Напомним, Динамо сыграет против Славии в 3-м раунде квалификации Лиги чемпионов. Киевский клуб избежал встречи с Фенербахче или Стандардом, зато его ждут матчи с вице-чемпионом Чехии.

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"Немного информации о тренере Славии. Всем интересно узнать, что происходит в раздевалке и как тренер Трпишовски управляет командой. Попробую быть максимально корректным, но в то же время рассказать правду. В прошлом году зимой произошел дворцовый переворот в Славии. Был назначен новый спортивный директор Ян Незмар, который и привел своего друга на пост главного тренера. До этого они вместе работали в Слован Либерец. До Слована Трпишовски работал в клубах четвертой лиги.

Буду краток в характеристике: тренер авантюрист. Авантюра состоит в том, что он разрушил в Славии самое главное, – а это надежная и сбалансированная оборона. И в Либерце, и в Славии команды под его руководством много пропускают.

Не умеет работать с легионерами, у него во всем виноваты иностранцы. Наверное, это связано с плохим знанием языков. В Славии разбил команду на группы по интересам, на хороших и плохих. Перед установками приглашает пару опытных игроков и совместно определяет состав на игру. Звучит странно... но это правда. Зачехлил всех иностранцев: Данни, Ротань, Алтынтоп, Соболь, Мингазов. Мол, они не подходят ему под концепцию. На самом деле расчищал место под лояльных ему игроков.

Ходят в футбольных кругах слухи, что работает с судьями и журналистами, которые пишут о нем хорошие материалы. В организации тренировочного процесса не очень таки и сильный, в подтверждение моих слов частые мышечные травмы игроков ....

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По приходу в Славию заявил, что исповедует стиль игры "тотальный футбол". Хотя на самом деле и не знает, что это такое. Как Вы поняли, я не очень уважаю этого специалиста. Но рассказал Вам чистую правду", – написал в своем Фейсбуке Заховайло, который живет в Чехии и может оценивать ситация изнутри.

К слову, Славия выиграла первый матч сезона 2018/19, разгромив четвертую команду минувшего чемпионата Сигму на выезде 3:0. Экс-команда Ротаня и Соболя, в которой стало существенно меньше легионеров, возглавила таблицу первенства Чехии с лучшим стартовым результатом.

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