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Тренер Славии Трпишовский: Динамо – не самый простой жребий, я бы хотел Аякс или Базель

18:36 73 Читати українською
Тренер Славии Трпишовский: Динамо – не самый простой жребий, я бы хотел Аякс или Базель
Индржик Трпишовский / фото: ФК Славия

Наставник пражской Славии Индржик Трпишовский прокомментировал результаты жеребьевки 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов, по итогам которого его команда сыграет против киевского Динамо.

Наставник Славии отдал должное Динамо перед противостоянием команд в 3-м раунде квалификации ЛЧ 2018/19.

"Динамо – не самый простой жребий. Я бы хотел попасть на Аякс или Базель. Однако я рад, что нам не попалась Бенфика. Португальцы были бы для нас самым сложным соперником. В большинстве случаев ответный матч лучше проводить дома. Тогда на вашей стороне будет поддержка болельщиков в решающий момент. Но на самом деле все зависит от текущей формы игроков и их действий на поле. Поэтому не так уж важно, где играть первый матч.

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Что касается Динамо, то эта команда состоит преимущественно из украинских футболистов, почти все из которых играют в национальной сборной. Также у них есть качественные легионеры. Такие, например, Пиварич и бразилец Че Че. Мы видели два матча киевлян на сборах, один из них против Виктории.

С нетерпением жду первых матчей квалификации Лиги чемпионов, потому что это огромный опыт", – цитирует Трпишовского официальный сайт Славии.

Лига чемпионов3-й квалиф. раунд, первые матчи

Славия Прага - Динамо Киев: Вторник 07 августа 2018

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