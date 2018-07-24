Наставник Славії – авантюрист, кажуть, працює з суддями і журналістами, – Заховайло про суперника Динамо

Динамо дізналось суперника по 3-му раунді кваліфікації Ліги чемпіонів. Футбольний агент В'ячеслав Заховайло, який активно працює на чеському ринку, оцінив головного тренера Славії.

Нагадаємо, Динамо зіграє проти Славії у 3-му раунді кваліфікації Ліги чемпіонів. Київський клуб уникнув зустрічі з Фенербахче або Стандардом, зате його чекають матчі з віце-чемпіоном Чехії.

Славія: історичний суперник Шахтаря, який протистоятиме Динамо – все, що потрібно знати про чехів

"Трохи інформації про тренера Славії. Всім цікаво дізнатися, що відбувається в роздягальні і як тренер Трпішовскі управляє командою. Спробую бути максимально коректним, але в той же час розповісти правду. Торік узимку стався двірцевий переворот в Славії. Був призначений новий спортивний директор Ян Незмар, який і привів свого друга на посаду головного тренера. До цього вони разом працювали у Слован Ліберец. До Слована Трпішовскі працював у клубах четвертої ліги.

Буду короткий у характеристиці: тренер авантюрист. Авантюра полягає в тому, що він зруйнував у Славії найголовніше, – а це надійний і збалансований захист. І в Ліберці, і в Славії команди під його керівництвом багато пропускають.

Не вміє працювати з легіонерами, у нього в усьому винні іноземці. Напевно, це пов'язано з поганим знанням мов. У Славії розбив команду на групи за інтересами, на хороших і поганих. Перед установками запрошує пару досвідчених гравців і спільно визначає склад на гру. Звучить дивно... але це правда. Зачохлив всіх іноземців: Данні, Ротань, Алтинтоп, Соболь, Мінгазов. Мовляв, вони не підходять йому під концепцію. Насправді розчищав місце під лояльних йому гравців.

Ходять у футбольних колах чутки, що працює з суддями та журналістами, які пишуть про нього гарні матеріали. В організації тренувального процесу не дуже таки й сильний, на підтвердження моїх слів часті м'язові травми гравців....

Тренер Славії Трпішовскі: Динамо – не найпростіший жереб, я б хотів Аякс чи Базель

По приходу в Славію заявив, що сповідує стиль гри "тотальний футбол". Хоча насправді і не знає, що це таке. Як Ви зрозуміли, я не дуже поважаю цього фахівця. Але розповів Вам чисту правду", – написав у своєму Фейсбук Заховайло, який мешкає у Чехії і може оцінювати ситацію зсередини.

До слова, Славія виграла перший матч сезону 2018/19, розгромивши четверту команду минулого чемпіонату Сігму на виїзді 3:0. Екс-команда Ротаня і Соболя, в якій суттєво поменшало легіонерів, очолила таблицю першості Чехії з найкращим стартовим результатом.

Заховайло: В першому таймі зі Спартою Соболь грав вінгера – у тренера Славії не зовсім в порядку з мізками