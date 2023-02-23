"Провели два очень, очень разных тайма. В первом у нас ничего не получилось, мы просто гонялись за мячом, а когда получали его – ничего не демонстрировали.

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Второй был совсем другим. Мы лучше владели мячом и сыграли так, как планировали. Если бы мы больше владели мячом и меньше его теряли, то могли бы контратаковать соперника со своей половины поля. До перерыва мы не были на уровне Лиги чемпионов во всех отношениях", – цитирует Розе официальный сайт УЕФА.

Напомним, на гол Мареза в середине первого тайма ответил Гвардиол за 20 минут до завершения встречи. Ответный матч между командами состоится 14 марта в Манчестере. Начало встречи в 22:00.

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