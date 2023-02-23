В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов РБ Лейпциг и Манчестер Сити сыграли вничью 1:1. Смотрите видео голов и обзор самых интересных моментов на Футбол 24.

Рияд Марез благодаря своему голу в ворота РБ Лейпциг стал пятым самым результативным африканцем в истории Лиги чемпионов. Вингер Манчестер Сити забил свой 20-й мяч, и это значит, что выше него находятся только другие звёздные представители Африки: Мохамед Салах (44 мяча), Дидье Дрогба (44 мяча), Самюэль Это'О (30 мячей) и Садио Мане (27 мячей). Об этом информирует Opta.

Манчестер Сити провалил тайм на поле Лейпцига и усложнил себе жизнь в ЛЧ – Гвардиол наказал Гвардиолу за пассивность

А вот центральный защитник РБ Лейпциг Йошко Гвардиол, который сравнял счёт, сделал в матче против "горожан" целых 89 касаний мяча. Это – рекордный показатель в этом сезоне среди всех соперников Манчестер Сити в турнире. Своим единственным касанием в чужой штрафной площади хорватский защитник сравнял счёт.