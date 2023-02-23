"Провели два дуже, дуже різних тайми. У першому в нас нічого не вийшло, ми просто ганялися за м'ячем, а коли отримували його – нічого не демонстрували.

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Другий був зовсім іншим. Ми краще володіли м'ячем і зіграли так, як планували. Якби ми більше володіли м'ячем і менше його втрачали, то могли б контратакувати суперника зі своєї половини поля. До перерви ми не були на рівні Ліги чемпіонів у всіх відношеннях", – цитує Розе офіційний сайт УЄФА.

Нагадаємо, на гол Мареза в середині першого тайму відповів Гвардіол за 20 хвилин до завершення зустрічі. Матч-відповідь між команлами відбудеться 14 березня в Манчестері. Початок зустрічі о 22:00.

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