Главный тренер ПСЖ Кристоф Гальтье высказал свое мнение о шансах парижан на победу в Лиге чемпионов 2022/23.

"ПСЖ – фаворит Лиги чемпионов? Нет, сказать об этом – значит унизить преимущества конкурентов. Каждый год 8 или 9 команд верят, что они могут выиграть Лигу чемпионов, но часто они не доходят до конца, встречаются сюрпризы, невероятные сценарии.

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У нас есть стремление к победе, это резонно. Но я не думаю, что мы фавориты", – приводит слова Гальтье RMC Sport.

Добавим, что уже сегодня ПСЖ стартует в Лиге чемпионов матчем с Ювентусом, начало в 22:00. Также в группе H выступают Бенфика и Маккаби Хайфа.

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