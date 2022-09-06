"ПСЖ – фаворит Ліги чемпіонів? Ні, сказати про це – означає принизити переваги конкурентів. Щороку 8 чи 9 команд вірять, що вони можуть виграти Лігу чемпіонів, але часто вони не доходять до кінця, трапляються сюрпризи, неймовірні сценарії.

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У нас є прагнення перемоги, це резонно. Але я не думаю, що ми фаворити", – наводить слова Гальтьє RMC Sport.

Додамо, що вже сьогодні ПСЖ стартує в Лізі чемпіонів матчем з Ювентусом, початок о 22:00. Також у групі H виступають Бенфіка та Маккабі Хайфа.

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