Гальтье ответил на предположение журналистов о том, что ПСЖ станет сильнее без травмированного Неймара.

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"Я слышал и читал дебаты вокруг Нея. Он травмирован, и это не добавляет мне радости. Поверьте мне, это потеря для команды. Речь идёт об игроке, который забил 17 голов и отдал 11 результативных передач с начала сезона.

Я прочитал, что без Неймара ПСЖ будет лучше, и хочу ответить: нет, не будет. Станет ли команда более сбалансированной? Да, в плане полузащиты – да. Но будет ли так лучше? Нет! Рассчитывать на Нея – значит иметь дополнительное преимущество в атаке, чтобы забивать голы", – приводит FootMercato слова Гальтье.

"В ответном матче с Баварией мы должны быть одновременно осторожными и очень смелыми в том, как мы атакуем", – цитирует Get Football News France тренера ПСЖ.

Матч Бавария – ПСЖ состоится в среду, 8 марта. В первой встрече немецкая команда вышла победителем со счётом 1:0.

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