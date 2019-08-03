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Наставник Брюгге Клеман: У Динамо много молодых талантов и качественных футболистов в каждой из линий

10:34 35 Читати українською
Наставник Брюгге Клеман: У Динамо много молодых талантов и качественных футболистов в каждой из линий
Филипп Клеман / Брюгге

Главный тренер Брюгге Филипп Клеман поделился ожиданиями от поединка против Динамо в квалификации Лиги чемпионов.

 

"Матч, который состоится во вторник против киевского Динамо, будет совершенно другого уровня. В игре с Сент-Трюйденом я увидел много слабых мест в наших действиях, поэтому работы достаточно.

Видеообзор матча, в котором Соболь помог Брюгге уничтожить Сент-Трюйден перед игрой с Динамо, – 6:0

Я и мои помощники уже видели несколько матчей Динамо. В этой команде много молодых талантов и качественных футболистов в каждой из линий. Нам понадобится очень сильный Брюгге, чтобы пройти квалификацию Лиги чемпионов", – цитирует Клемана официальный сайт Брюгге.

Напомним, первый поединок третьего раунда квалификации Лиги чемпионов между Динамо и Брюгге состоится в Бельгии во вторник, 6 августа. Начало запланировано на 21:30.

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