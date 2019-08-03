Наставник Брюгге Клеман: У Динамо багато молодих талантів та якісних футболістів у кожній з ліній

Головний тренер Брюгге Філіпп Клеман поділився очікуваннями від поєдинку проти Динамо у кваліфікації до Ліги чемпіонів.

"Матч, який відбудеться у вівторок проти київського Динамо, буде абсолютно іншого рівня. У грі з Сент-Трюйденом я побачив багато слабких місць в наших діях, тому роботи достатньо.

Відеоогляд матчу, у якому Соболь допоміг Брюгге знищити Сент-Трюйден перед грою з Динамо, – 6:0

Я і мої помічники вже бачили кілька матчів Динамо. У цій команді багато молодих талантів та якісних футболістів у кожній з ліній. Нам знадобиться дуже сильний Брюгге, аби пройти кваліфікацію Ліги чемпіонів", – цитує Клемана офіційний сайт Брюгге.

Нагадаємо, перший поєдинок третього раунду кваліфікації Ліги чемпіонів між Динамо та Брюгге відбудеться у Бельгії у вівторок, 6 серпня. Початок матчу запланований на 21:30.

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